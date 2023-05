“Nos preocupa el negacionismo”: Ministra Vallejo se refiere a palabras de Luis Silva donde reconoció un dejo de admiración por Pinochet

Los dichos del consejero constitucional electo por el Partido Republicano, Luis Silva, quien reconoció un dejo de admiración por el dictador Augusto Pinochet, no tardaron en traer respuestas desde el Gobierno.

“No me quiero referir a él en particular y a una entrevista que, además, desconozco. Lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas y evidentemente que a 50 años del golpe civil-militar nos preocupa que exista negacionismo”, dijo la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

En esta misma línea hizo un llamado a no justificar las violaciones de los Derechos Humanos ni el golpe de Estado efectuado en 1973.

“A 50 años del golpe nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, evidentemente, de señalar la verdad y hacer justicia, pero también pensar en nuestro presente y futuro”, añadió.

Además agregó que se debe valorar la democracia. “Hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, porque no la ha perdido, pero cuando se pierde la democracia, cuando se rompe con la democracia, cuando se violan los derechos humanos todos podemos salir dañados y por eso es muy importante que más allá de las declaraciones en particular, en los 50 años del golpe no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla”, concluyó la militante del Partido Comunista.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá también se refirió a las palabras del republicano. “Me parece lamentable, me parece que ningún dictador merece admiración, ciertamente Pinochet, que lo conocimos de cerca, no, ni él ni ningún otro”, dijo.