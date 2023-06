Cuenta Pública: Los principales anuncios en seguridad, economía y transportes

Durante la jornada del día de hoy el presidente Gabriel Boric realizó su segunda Cuenta Pública, de más de tres horas, en donde, además de hacer algunos anuncios, el mandatario de cuenta de avances durante su Gobierno en temas como seguridad, migración y salud comentando: “Quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo con este balance y prefieran observar la parte vacía del vaso, no la llena. Lo entiendo. Sólo les pido que comprendan que nuestro país pasa por un momento en que necesitamos más lucidez, no más rabia; más inteligencia, no más encono; más colaboración y menos confrontación. Estoy seguro que si ponemos a Chile por delante vamos a ser capaces de lograr ese ánimo”.

Agregando: “A algunos quizás pueda parecerles insuficiente, pero desde mi posición como Presidente, la que me ha dado la oportunidad de conocer las dificultades que tiene producir inflexiones y cambios en democracia, quiero, sin desconocer que queda muchísimo por hacer, expresar mi orgullo por lo que hemos alcanzado en este primer año”.

El mandatario afrontó el proceso constitucional diciendo: “Hemos escuchado el mensaje fuerte y claro de la ciudadanía. No queremos una Constitución partisana, sino una Constitución incluyente que acoja el libre juego democrático, que promueva los acuerdos”.

E hizo un mea culpa al expresar: “Debimos haber sido más firmes y exigido mayor diálogo dentro de la Convención Constitucional y respecto de ella con la sociedad”.

Durante todo el discurso, el mandatario fue enfático en insistir que se necesita de la Reforma Tributaria para realizar muchas de las promesas e ideas de Gobierno.

Entre los anuncios que realizó, destacan:

Trabajo:

“Este año avanzaremos en dos cuerpos legales para cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres, tramitando el proyecto de ley de equidad salarial, e ingresaremos el proyecto de ley de Conciliación Trabajo, vida personal y familiar. Por ejemplo, con jornadas de trabajos híbridas, turnos o permisos para acompañar a familiares a controles médicos, citaciones del colegio o situaciones de emergencia”.

Sala cuna: Algo que ya había adelantado el Gobierno este 8 de marzo, “el derecho a Sala Cuna para todas y todos, eliminando la discriminación de género que hoy afecta a las mujeres”.

Salud:

El mandatario expresó con respecto a la salud mental: “reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años. Habilitaremos al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23”.

Boric fue nuevamente enfático al referirse a las isapres: “mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”.

Educación:

El presidente habló sobre la deuda histórica a los profesores: “Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”. Agregando: “como Presidente de la República estoy disponible para que, considerando las limitaciones presupuestarias, lleguemos a un acuerdo ya con los representantes de los maestros para abordar las situaciones más urgentes. Lo siento personalmente como un deber moral y aunque sé que no basta aún con esta respuesta, creo que es un señal que muestra nuestra voluntad de hacernos cargo de esta herida”.

Sobre el Crédito con Aval del Estado, comentó “como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo”.

Y les habló directamente a los estudiantes:

“Quiero referirme a los liceos emblemáticos de Santiago. Han sido ustedes a lo largo de la historia de Chile un orgullo de la nación y semillero de grandes talentos: Recuperemos esa tradición. A los estudiantes de estos liceos quiero decirles que las puertas de nuestro gobierno, y en particular del Ministerio de Educación, están abiertas para solucionar las problemáticas que ustedes han identificado. Con compromisos y plazos concretos, pero sin violencia. Fui dirigente estudiantil, y entiendo la frustración que pueden generar las promesas por años no cumplidas, pero las molotovs, los overoles blancos y el amedrentamiento a quienes piensan distinto no es ni será nunca el camino para avanzar, sino todo lo contrario. Recuperemos juntos, con todas las comunidades escolares, la educación pública y el orgullo de Chile por ésta”.

Migración:

El mandatario reafirmó que “respecto a la migración irregular, en 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de personas en esta situación. Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país”. Y agregó: “ingresaremos un proyecto de ley en materia migratoria que busca resolver asuntos tan relevantes como la sanción al transporte irregular de personas, el aumento de causales de no ingreso y expulsión administrativa por reiteración de faltas graves”.

Vivienda:

Como comentó el presidente “para aliviar el endeudamiento de los créditos hipotecarios vamos a enfrentar los remates vigentes de viviendas adquiridas con subsidio Minvu, para que las familias puedan ponerse al día sin la angustia de perder su hogar”. Agregando que se realizará el Plan Ciudades Justas, “que construirá proyectos habitacionales integrales. Por ejemplo, en la Ciudad del Niño de San Miguel, en el sector sur de Santiago, a partir de 2024 se construirán más de 1.200 viviendas sociales con acceso a servicios básicos, áreas verdes y transporte público. Y para beneficiar a más de 10 mil familias el 2025 extenderemos este Plan a las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Araucanía, Los Ríos y Magallanes”.

Transporte y conectividad:

El mandatario hizo un anuncio con respecto al plan de trenes, diciendo que se sumaran tres nuevos servicios entre el Maule y Los Lagos “que conectarán las localidades del interior con sus capitales regionales. Ese es nuestro Plan de Trenes de Cercanía 30-30 (…) Este mes comenzará el recorrido Lautaro-Temuco-Pitrufquén en La Araucanía, y en el corto plazo pondremos en marcha los recorridos de Curicó-Talca-Linares en el Maule y Llanquihue-La Paloma en Los Lagos”.

También anunció que “este año incorporaremos al transporte regulado al Gran Concepción, a Temuco-Padre Las Casas y a las áreas rurales de la Región Metropolitana, como Talagante, Melipilla y Peñaflor, lo que irá en directo beneficio de más de 5 millones 200 mil personas”.

Y dijo que durante 2024 comenzará a funcionar el electrocorredor que conectará Coquimbo y La Serena, a lo que se sumará la incorporación de autobuses eléctricos en Antofagasta, Colina y Til Til.

Seguridad:

Debido a que menos personas están ingresando a la institución para ser Carabineros, una de las medidas que se tomarán es que “este mes ingresaremos un proyecto de ley para ampliar el llamado a servicio que permite convocar a Carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo. Por esa vía esperamos reincorporar a 877 nuevos efectivos”.

El mandatario también comentó que instruyó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional “que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan”. Agregando que “en el caso de los funerales, en donde las bandas atemorizan y paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos entre otras medidas. Nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar los barrios por mucha que sea la pena que sienta por la partida de un ser querido”.

Comentó también que se comenzará a utilizar Inteligencia Artificial con “el primer sistema de televigilancia que use inteligencia artificial y que se acompañe con un servicio de atención de emergencias que integre a todos los servicios que las atienden en una misma plataforma coordinada. Este sistema comenzará en la Región Metropolitana y nos permitirá monitorear mediante inteligencia artificial miles de cámaras de seguridad para pesquisar autos con encargo de búsqueda, personas perdidas y personas buscadas por la justicia”.

Alza del costo de la vida:

El mandatario anunció que “durante el mes de junio complementaremos excepcionalmente el Bono de Invierno con un aporte adicional, del mismo monto en pesos en que se complementó el llamado Bono Marzo. Junto con ello, ofreceremos garantías estatales para apoyar a personas de clase media a repactar sus deudas en los bancos con mejores condiciones crediticias. Estas medidas contribuirán también a apoyar la reactivación de la economía, proceso que reforzaremos con una inversión de $50.000 millones para la creación de nuevos empleos a través de nuevos incentivos a la contratación”.

Agregando con respecto a las cuentas de la luz que “hemos decidido eliminar por vía administrativa la tarifa de invierno lo antes posible. Para ello, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad”.

Inversión y productividad:

El mandatario enfatizo en este punto sobre la necesidad de una Reforma Tributaria expresando “durante este año seguiremos tomando medidas para incentivar la inversión y la productividad: insistiremos con los estímulos tributarios a la inversión privada que eran parte de la Reforma Tributaria rechazada en la Cámara, y que esperamos pueda prosperar en el Senado”.

Protección del consumidor:

El mandatario anunció que ingresarán un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización del Sernac “eficiente, con real capacidad de sancionar a las empresas que incumplan la ley, y dar respuesta a ese más de 40% de casos que hoy quedan sin solución”.

Y agregó: “sumaremos la Ley de Consumo Justo para combatir el sobreendeudamiento y terminar con las trampas en el comercio, como el traspaso automático de los gastos de cobranza y el uso arbitrario de cláusulas para acelerar el pago de un crédito”.

Desarrollo científico:

Como comentó el mandatario, “es fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050, para lo cual este año ingresaremos un proyecto de ley para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán su operación a fines de 2026. Este proyecto será el más grande de América Latina, tendrá una inversión de 2 mil millones de dólares y estará en el Desierto de Atacama”.

Modernización del Estado:

“En diciembre de este año lanzaremos la Estrategia Nacional de Integridad Pública para fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Estado y en el sector privado (…) En ese marco, ya estamos tramitando una ley que mejora los mecanismos de transparencia y probidad en los municipios”, adelantó Boric.

Puntualizando: “impulsaremos un proyecto para prevenir conflictos de interés en el tránsito del sector público hacia el privado, la llamada “puerta giratoria”.

Pesca:

El presidente comentó al respecto “este segundo semestre, ingresaremos al Congreso un proyecto de ley cumplirá nuestro compromiso de una distribución más equitativa de recursos, fortaleciendo la investigación científica, logrando condiciones mínimas de protección social para pescadoras y pescadores artesanales y reglas claras, justas y sostenibles, para todos los actores involucrados”.

50 años

Más allá de los anuncios, Gabriel Boric se refirió a los 50 años del golpe de Estado que se cumplen este 2023 manifestando:

“Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan -como los chilenos lo sabemos bien-, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo . Por esto aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo”.

Comprometiéndose nuevamente a “que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados que no se han encontrados conozcan la verdad de lo sucedido”.

“Para dar mayor fuerza al Plan Nacional de Búsqueda, vamos a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, con una inversión de 14 mil millones de pesos para 2024″, adelantó el mandatario.

El presidente también anticipó que “impulsaremos la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, y un conjunto de actividades en los que la sociedad civil será la protagonista, porque es ella la protagonista de su propia historia: museos, universidades, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos se desplegarán en todo Chile para hacer de esta conmemoración una energía que nos empuje hacia adelante”.

Para concluir, el mandatario les dio un últimatum a los congresistas, siendo claro al decir que: “Como he señalado, la reforma a las pensiones debe ver la luz. Se lo debemos al pueblo de Chile”.

Yendo más allá:

“Este es el momento de hacerlo, estimados congresistas. O avanzamos por el camino del diálogo social y los acuerdos, dando respuestas concretas a las urgencias de nuestros conciudadanos, o nos arriesgamos a cíclicas indignaciones e inestabilidad”.

Y cerró: “Durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral. Hecho esto, a fines de Julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Esa es mi invitación”.

