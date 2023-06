“Tomé la decisión… voy a ir al Inter Miami”: Lionell Messi confirma que llegará al MLS

Fue el propio Lionel Messi el que ratificó su llegada al Inter Miami, equipo de David Beckham.

“Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí”, fue parte de lo que dijo Messi en entrevista con Sport y Mundo Deportivo.

Ante la posibilidad de haber jugado en otro equipo europeo, Messi comentó: “La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la liga de Estados Unidos”.

También acotó cuál es su idea al irse al MLS: “Para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad”.

Sobre su paso por el PSG

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, comentó el futbolista.