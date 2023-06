Segundo lactante muere por cuadro respiratorio agudo en Valparaíso

Hoy se confirmó un segundo caso de una guagua de dos meses que murió a causa de varios virus respiratorios, entre ellos el sincicial.

Esto fue el viernes recién pasado, pero no se tenía conocimiento hasta hoy que sus padres decidieron hablar en La Estrella de Valparaíso después de conocerse este martes el deceso de una guagua de dos meses también en la región de Valparaíso debido a un cuadro agudo respiratorio.

Según lo denunciado por los padres de la menor, la guagua ingresó al Hospital de Quilpué y habría esperado 12 horas por un cupo para ser trasladada a una cama UCI en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Como relató la madre, Yessenia Sánchez “pasaron todo el día buscándole un cupo porque fue como a las 8 o 9 de la mañana (del viernes 2 de junio)”, agregando que a las 21.30 recién le consiguieron una cama en la UCI del Hospital Gustavo Fricke.

Y explicó que mientras esperaban la ambulancia, su hija sufrió un paro cardiorrespiratorio, perdiendo la vida, lamentablemente.

Sánchez además agregó: “El miércoles la doctora me dijo ‘tu hija está a un paso de pasar a la UCI’. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento? Ella tenía antecedentes porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas, aunque ya estaba en buen peso, pero ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara”, dijo la progenitora.

La versión del Servicio de Salud Viña del Mar

Sin embargo, a través de un comunicado, el Servicio de Salud Viña del Mar, además de dar sus condolencias a la familia, informó que la menor “no falleció a la espera de una cama crítica”, dado que su traslado ya habría sido gestionado.

Y detallaron: “Como servicio y equipo de salud aclaramos que la paciente no falleció en espera de una cama crítica, como fue planteado en un medio de comunicación local. Respecto a ello, nos es necesario precisar que se trata de una lactante de 2 meses de edad que ingresó al Servicio de Pediatría del Hospital de Quilpué, con un cuadro respiratorio agudo, asociado a una confección por más de un virus: Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Rinovirus/Enterovirus”.

Además agregaron: “Estando hospitalizada su cuadro se deterioró. Hubo aumento de la dificultad respiratoria, requiriendo manejo intensivo, que le fue entregado en forma inmediata por el equipo del servicio de Pediatría”.

Precisando que “se solicitó un cupo de cama crítica, que se obtuvo esa misma tarde en Hospital de San Felipe. Pese a que se gestionó el traslado y que el equipo médico realizó todos los esfuerzos, la paciente no logró ser estabilizada cuando ya había llegado el SAMU, produciéndose su deceso lamentablemente”.