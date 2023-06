¿Prohíbir los celulares en los conciertos?: El debate que abrió Bob Dylan

Es cada vez más común ver a personas grabando conciertos con sus celulares, ya sea para tener un registro personal o publicarlo en las redes sociales. Pero, esto ha generado una serie de debates respecto al uso de estos aparatos en las presentaciones musicales, conversación ala que se unió Bob Dylan.

Pero, fiel a su estilo, el legendario músico llevó esto un paso más allá. En el inicio de su gira por España el estadounidense contrató a la empresa Yondr, una especie de agencia de seguridad anticelulares.

Al ingresar al recinto, a los asistentes se les ponían sus celulares en una funda, la que solo se podía abrir con un chip y para eso se tenían que desplazar a una zona habilitada especialmente para aquellos que querían utilizar sus aparatos electrónicos. Además, el autor de Like a Rolling Stone, prohibió la presencia de fotógrafos en su concierto.

El debate llega a Chile

En 2012 Bob Dylan ofreció un concierto en Chile, en la ocasión también prohibió la presencia de fotógrafos y de la prensa en el recital.

Pero él no fue el único que llego a hacer estas exigencias, pues, Jack White, en su venida al país en octubre de año pasado en el Road to Primavera, solo permitió que su equipo tomara las fotos del evento.

White también se ha mostrado reacio al uso de celulares en los conciertos, de hecho, según cuenta Culto, cuando el músico vino a Chile en octubre del 2019 tenía pensado prohibirlos en su concierto, sin embargo, llegó el estallido social y la producción pensó que era mejor permitirlos para que los asistentes se sintieran más seguros.

Otro caso reciente fue el show secreto que ofrecieron Los Bunkers en la Blondie, previo a su gira nacional. En la ocasión, los chilenos prohibieron el uso de teléfonos durante la presentación.

Pero esta mirada no es generalizada en la escena nacional. Cote Foncea, baterista de Lucybell cree que no es necesario prohibir los aparatos tecnológicos en los conciertos. “Como vivimos toda la transición desde la old school, hasta ahora que se ha hecho más masivo, a nosotros no nos ha dado la fiebre por evitarlo porque al final es libre albedrío. Si alguien quiere gozarlo mirándolo frente a una pantalla de celular, es una opción. Hay artistas que son un poco más cerrados y presentan un proyecto en que muestran cosas muy particulares, Jack White, Dylan, ahí viene la libertad de hacerlo. Pero yo creo que quienes quieran, van a encontrar una forma”, dijo a Culto.

Desde los organizadores de recitales comparten esta mirada, pues, aseguran que es un tema que complica la masividad de los eventos. “Esto tiene que ver básicamente, con un tema generacional y en algún punto nosotros como agencia pensamos que al final es súper contraproducente tratar de acercar nuevos públicos a artistas que tienen una carrera de años, pero diciéndoles ‘ya, pero no puedes grabar con tu celular’, porque para los jóvenes el celular es una extensión de su brazo, hacen todo con el celular en la mano, para ellos lo más natural es fotografiar, grabar, transmitir, es parte de su cultura”, dijo a Culto el productor de conciertos Jorge Toro.