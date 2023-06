Ministro Ávila sobre resultados del Simce: “Yo me esperaba una urgencia mayor, por la estimación regional”

En entrevista con Tele 13 radio el ministro de Educación Marco Antonio Ávila se refirió a los resultados del Simce que arrojaron una caída de hasta 12 puntos en Matemáticas y de hasta 6 puntos en Lectura,

Ávila no quiso referirse a los resultados como un terremoto aduciendo que “el problema es serio, es grande, pero cuando se habla de ‘terremoto’ pareciera como que se destruyera todo, incluso hasta las bases. Eso es lo que pasa en un terremoto, se destruye una ciudad o se cae una casa completa. Y aquí nosotros tenemos que construir desde donde tenemos y sacar lecciones y aprender de aquello”.

Y afirmó:“yo me esperaba una urgencia mayor, por la estimación regional (…) He estado conversando con ministros de Educación de América Latina y lo que se estimaba para Latinoamérica y el Caribe era una disminución de 40, 50 puntos”.

Sin embargo fue enfático al decir que “no son buenos resultados, para nada, son preocupantes (…) absolutamente muy grave, muy serio; es la consolidación de una tendencia de los últimos 10 años, venimos hace una década disminuyendo nuestros resultados en el Simce; es también la consolidación de esta fotografía de los últimos cuatro años y del golpe duro que significó para los estudiantes estar alejados de los establecimientos educacionales”.

Pandemia

Sobre el periodo en el que los colegios estuvieron cerrados producto de la pandemia por Covid-19, el ministro comentó “los colegios no pueden estar cerrados (…) No podemos perder un día, una hora más de clases. (…) Y ustedes han visto, yo he estado suficientemente presionado para suspender las clases y adelantar y alargar vacaciones”.

Y concluyó: “El aprendizaje es acumulativo, se construye día a día. Dos años fuera de los establecimientos lo que hicieron fue que los chicos perdieran la base que tenían y que a veces no era tan sólida, pero estar fuera de la sala de clases fue fatal. Hoy día lo más importante es que los niños asistan a clases, todos los días, eso es fundamental”.