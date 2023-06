Así suena “Odyssey”: Lo nuevo de Beck y Phoenix

Beck y Phoenix se unen para lanzar el sencillo Odyssey. La canción está interpretada, escrita y producida por el estadounidense y la banda francesa.

Esto se enmarca en la previa de la gira por Norte América que preparan ambos: Summer Odyssey. Precisamente el tema tiene un toque fresco y veraniego, desde el ritmo hasta el diseño del video de la canción.

Incluso la letra habla de la interpretación trata de esto: Somewhere We’ll fall into the ocean, I’ll be there On an odyssey in the sun (En algún lugar caeremos en el océano, Voy a estar allí En una odisea bajo el sol).

Summer Odyssey

La gira de Beck y Phoenix dará inicio en Seattle, Washington el 1 de agosto y recorrerá otras 18 ciudades de Norte América como Las Vegas, Houston, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Toronto y más.

Finalmente terminará el 10 de septiembre en Columbia, Maryland y también participarán otros artistas teloneando como Japanese Breakfast, Jenny Lewis, Weyes Blood y Sir Chloe.

Phoenix comentó a NME que los conciertos sean una “ópera digital” y destacó la complejidad de las técnicas y estéticas que tendrá el show, donde gracias a la iluminación, crea diferentes ambientes y hace dinámicas con el público.