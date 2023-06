Pedro Pascal es reconocido como uno de los grandes inmigrantes del año en EE.UU

El chileno Pedro Pascal no ha parado de cosechar éxitos en grandes producciones. Luego de las series The Last of Us, Game of Thrones y The Mandalorian, el actor se ha ganado el reconocimiento en todo el mundo.

Ahora, el fondo educativo Carnegie Corporation reconoció su trayectoria y lo incluyó entre los 35 “Grandes Inmigrantes del Año” en Estados Unidos, galardón que reconoce el aporte al país y a la democracia.

Antes recibieron este premio grandes ciudadanos como el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2021, Guido Imbens y de química de 1981, Roald Hoffmann, la cantante Alanis Morissette, el reconocido actor Oscar Ke Huy Quan, entre otros.

La entrega del reconocimiento será el 4 de julio, día de la Independencia del país norteamericano y se realizará un anuncio de servicio público en el reconocido medio New York Times en una página completa.