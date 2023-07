Caso convenios: Declaraciones confusas de Boric y ministros enredan versión de La Moneda

Fue la publicación del medio regional Timeline el 16 de junio, la que sacó el caso denominado Democracia Viva a la luz. En ella se daba cuenta de convenios sin concurso público suscritos por el Serviu de Antofagasta a la fundación que da nombre al caso, ligada a personeros de Revolución Democrática, por sumas millonarias y que con el paso del tiempo se conoció que también habían aristas en potras dos regiones del país. Casos que están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

Cómo se enteraron desde La Moneda comenzó a enredarse dese que La Tercera PM diera cuenta de que el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, admitiera que tuvo conocimiento 10 días antes de que saliera publicada la publicación periodística.

Latorre en un punto de prensa dio cuenta de que no le había informado de los hechos al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ni al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero no se supo si informó a otras autoridades o asesores del Gobierno.

Ante la duda, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió ayer en la tarde, pero sin aclarar fechas, comentando que “el gobierno tomó conocimiento de esto cuando el Ministerio de Vivienda tomó conocimiento de esto. No conozco la fecha exacta”.

Las declaraciones confusas del Presidente Gabriel Boric

El mandatario también se refirió al escándalo que está azotando a su sector expresando que tuvo conocimiento del caso a través del oficio fiscalizador que levantó la diputada ex PDG, Yovana Ahumada, con fecha 7 de junio, o sea, 9 días antes de la publicación del medio regional:

“Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento de que había una investigación, fue un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior”

Agregando: “En medio de eso me imagino que, no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos y se van a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales que correspondan, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan”.

Sin embargo, el día 27 de junio, el Jefe de Estado dijo sobre el caso: “Acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas que es si el gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz, en este caso quiero felicitar al medio de Antofagasta, Timeline, que realizó la primera investigación. Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar a que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos con respecto a ciertas cosas”.

Ante los dichos del Presidente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, salió a aclarar las declaraciones comentando: “Para ser preciso con las explicaciones que ha dado el Presidente. Los ministros tomaron conocimiento el día 16 de junio. Efectivamente existe un oficio, el Presidente, con la transparencia que lo caracteriza, lo que ha hecho hoy es una construcción cronológica de cómo fueron los hechos. Existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información, de fiscalización por parte de una diputada, dirigida -y esto es bien relevante para comprender lo que hoy día se ha señalado- al seremi de Vivienda de Antofagasta. Por lo tanto, ni fue dirigido al Ministerio de Vivienda y menos a la Presidencia de la República. Lo que el Presidente ha hecho es una reconstrucción de cómo fue el procedimiento y, en ese contexto, hizo referencia al oficio respectivo. (…) A partir de entonces, en consecuencia, el gobierno ha tomado todas las medidas”.

Agregando: “el Presidente no se ha equivocado, el Presidente ha sido bien transparente como suele ser, el Presidente se ha referido al Estado de Chile, el Estado de Chile objetivamente tomó conocimiento de eso con el oficio el 7 de junio, pero solo basta revisar el oficio y verán que está dirigido al seremi de Vivienda”.

Por otra parte, también hay dudas en torno a cuándo tuvo conocimiento el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ya que ha dicho que tenía conocimiento de contrataciones excesivas desde el Serviu a militantes de RD, pero dijo no conocer sobre los convenios ni tampoco de las denuncias que recibió la entonces subsecretaria Tatiana Rojas en un correo el pasado 2 de mayo por parte de los funcionarios.