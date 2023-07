“1 like y me lo piteo”: Gonzalo de la Carrera anuncia querella contra nutricionista que lo atendió y amenazó por Twitter

El diputado Gonzalo de la Carrera acudió hasta un centro asistencial de Santiago para realizarse una cirugía. En este contexto, el exrepublicano debió pasar una particular situación.

Uno de los nutricionistas que lo atendió tuiteo: “El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá un like y me lo piteo”.

Al enterarse del mensaje, según comentó a BioBio Chile, el diputado decidió pedir el alta temprana y retirarse de la clínica en donde estaba y contactar a su abogado para evaluar tomar acciones legales contra el médico.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

Incluso, según afirmó el parlamentario al medio anteriormente mencionado, la persona que escribió el mensaje le ofreció almuerzo, donde sintió algo “raro”. “Temí por mi vida cuando leí el tuiteo”, dijo de la Carrera.

El diputado aseguró que el funcionario es un “peligro para sus pacientes” y que sufrió un ataque ideológico. “Es lamentable que se haya violado mi privacidad, por lo que la Clínica me debe una explicación, pero aún no me contactan. El único que me llamó fue mi médico tratante, que me ofreció disculpas, pero él no tiene la responsabilidad de tener a este tipo de personas trabajando”, declaró a BioBio Chile.

La Clínica Santa María informó que el funcionario que emitió el polémico mensaje fue desvinculado del centro asistencial por vulnerar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

“Clínica Santa María condena enérgicamente el mensaje emitido en redes sociales por un profesional de la salud que -hasta ayer 9 de julio- prestaba servicios a la clínica, a través de una empresa externa”, declararon desde el centro médico.