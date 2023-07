Proceso constitucional: Las enmiendas del Partido Republicano que al oficialismo puso en alerta

A eso de las 23:59 del día lunes, venció el plazo para que los consejeros constitucionales presentaran las enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución.

Las seis bancadas que participaron en dichas enmiendas ingresaron más de mil modificaciones que serán analizadas por las cuatro comisiones del órgano.

También darán inicio a las audiencias de las 31 Iniciativas Populares de Norma (IPN), junto a sus autores, que fueron presentadas a la Secretaría de Participación Ciudadana y que reunieron más de 10 mil firmas.

De acuerdo a lo que señaló el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Silva, el grupo de 22 consejeros de Republicanos ingresó cerca de 400 indicaciones al anteproyecto que buscan reforzar “la identidad del Partido Republicano”.

“Queremos que la identidad del Partido Republicano sea reconocible a través de nuestras enmiendas, eso no quiere decir que no nos vayamos a mover ni un milímetro de lo que presentemos. Nosotros queremos poner nuestras cartas sobre la mesa”, expresó en entrevista con Hablemos en Off.