Cálculos renales en niños: ¿por qué han aumentado los casos?

Según una investigación realizada por Clinical Journal of the American Society of Nephrology la demografía de las personas que tienen más posibilidades de padecer de cálculos renales ha ido variando en los últimos 30 años.

Además, en este estudio se comprobó que hay otro dato importante: los casos de cálculos renales en niños se duplicaron entre 1997 y 2012, de hecho, el segmento etario que más casos de estos padecimientos subieron son los jóvenes de entre 15 a 19 años.

En total, entre estos años, los casos de cálculos renales aumentaron en un 16%. Del grupo etario antes mencionado, el 52% son mujeres.

Si bien, los científicos no han podido dar una respuesta a este fenómeno, los principales motivos que podrían explicar esta situación es el cambio climático, el mayor uso de antibióticos en niños y los alimentos ultraprocesados, que han generado mayor deshidratación y un aumento de la incidencia.

Por otro lado, destacan que hay diferencias entre los casos de cálculos renales en niños y adultos, donde están relacionados a síndromes metabólicos, accidentes cerebrovasculares, la obesidad, hipertensión y la enfermedad coronaria.

Además, según la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, el 10% de la población de aquel país, incluidos menores de hasta 5 años, padecen de cálculos renales. Además, la organización advierte que los niños que tengan esta condición tienen un 50% de posibilidades de que lo padezcan otra vez dentro de 5 a siete años más.

“Claramente, algo ha cambiado en nuestro entorno que está causando este cambio rápido. Por lo demás, están sanos y simplemente presentan su primer cálculo renal por razones poco claras” comentó a NBC, el Dr. Gregory Tasian, urólogo pediátrico del Children’s Hospital of Philadelphia, quien fue el principal autor de la investigación.

Preocupación

En 2016, un estudio dirigido por Tasian, donde se estudió a cerca de 153.000 adultos y niños en Estados Unidos arrojó que la posibilidad de que un niño sufra de cálculos renales se duplicó en los últimos años.

Estos datos se han respaldado en otras investigaciones que cuentan con conclusiones bastante similares, entre ellos se encuentra uno llevado a cabo en el condado de Olmsted, Minnesota, el cual evidenció un aumento de un 6% al año en estos fenómenos entre niños de 12 y 14 años entre 1984 y 2008.

En Chile, cerca del 10% de la población sufre de cálculos urinarios, de estos un 10% se trata de niños, lo que está fuera del rango de edad promedio que se encuentra entre los 35 a 45 años.

“Hay varios estudios que demuestran que el riesgo de presentar urolitiasis en niños ha aumentado en forma considerable en las últimas décadas”, contó a Qué Pasa Juan Francisco de la Llera, urólogo de Clínica RedSalud Santiago.

De acuerdo a información del Ministerio de Salud (Minsal) entre el 2012 y 2015, 750 menos de 14 años sufrieron una hospitalización por cálculos renales, lo que sumándole la cifra de los jóvenes de hasta 19 año, este número llega hasta los 1.907 casos.

Pero el dato demográfico más reciente es del 2003, cuando la doctora Lagos Marcino publicó un estudio que se realizó entre 1997 y el 2000 que dio cuenta de que 1,6 casos por cada 1000 ingresos pediátricos eran por cálculos renales, siento el sector etario de entre 5 y 14 años los más afectados.

Síntomas

Estos cuadros presentan diferencias entre los adultos y los menores, ya que también, muchas veces los niños expresan sus molestias de manera distinta, por lo que es importante poder reconocer cuando se está ante un caso de cálculos renales.

Como advertencia, lo más recomendado para asegurarse de que efectivamente es un cálculo renal es acudir a un centro médico para realizarse un escáner sin contraste.

Pero los síntomas físicos también son indicativos de esto. “Este cuadro puede ir acompañado de sudoración, náuseas y sangrado en la orina”, comentó Juan Francisco de la Llera.

Pero también hay signos más claros en niños y lactantes como el llanto, la irritabilidad y vómitos. También, expertos dicen que el dolor abdominal como un cólico puede ser una señal en adolescentes.