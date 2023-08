“No me he llevado plata jamás y los que lo hacen tienen que pagar, devolverla y pagar ante la justicia”: Presidente Boric responde en Instagram

El Presidente Gabriel Boric suele utilizar sus redes sociales para comentar la actualidad, publicar sus actividades y también para interactuar con la gente, en este sentido, el mandatario suele realizar transmisiones en vivo a través de Instagram.

Este domingo, aprovechando el día de la niñez, decidió realizar una transmisión en esta red social leyendo distintas cartas enviadas por niños y niñas.

Sin embargo, mientras realizaba esto, un usuario le realizó una pregunta al Presidente sobre los casos de corrupción del Gobierno: “¿Cuánta plata se ha llevado?” a lo que Boric respondió: “Yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”.

En la instancia también criticó a quienes suelen entrar a sus transmisiones por redes sociales para insultarlo de manera anónima. “Siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para… bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro. Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros, así que lo lamento por ustedes, espero que estén mejor”, dijo.

En este mismo sentido, el mandatario insistió en que combatirán las malas prácticas que se expusieron en el Caso Convenios, afirmando que “no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas, no se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”.

Además, señaló que no “van a meter las cosas debajo de la alfombra”, insistiendo en que “sepan que para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto”.