Ministro Jackson manifiesta su disposición a declarar en Caso Convenios

“Todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance, y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando y que de esa manera podamos conocer a todos los responsables que tengan que pagar como corresponde a la justicia”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sobre luego que se conociera que la fiscalía lo citará a declarar, al igual que al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Sin embargo, el ministro aseveró que “en mi caso, no hay ninguna citación que me haya llegado, yo no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca, por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar a disposición, de todas maneras”.

Respecto de la querella presentada por el Partido Republicano para que Jackson sea investigado por esos casos, el ministro respondió que “no encuentro que tenga ningún antecedente relevante que aporte. No hay ninguna información que aporte a la configuración de un delito. No hay ningún antecedente que respalde la inclusión en algún delito de mi parte en esa querella”.

El ministro explicó que el caso de su cartera, hay dos casos que se están investigando sobre el traspaso de fondos públicos a fundaciones. Uno es en Atacama, que fue denunciado por la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste, y el otro en la región de Antofagasta.