“No es una canción tan buena, ¿no?”: La respuesta de David Bowie a la petición de colaborar de Coldplay

“Me sentí increíblemente triste cuando escuché que David Bowie había muerto”, dijo Jonny Buckland, guitarrista de Coldplay en una entrevista a NME. Y es que el cantante es una de las mayores influencias musicales de los británicos, confesó.

Incluso, la banda liderada por Chris Martin le propuso a Bowie colaborar en una canción. El Duque Blanco ya había colaborado con una larga lista de artistas como Lou Reed, Iggy Pop, John Lennon, Marc Bolan y Queen.

Pero la respuesta del Bowie no fue la esperada. “Una vez le enviamos una canción para decirle: ‘¿Podrías cantar esta canción?’ Porque tiene esta parte, era una cosa de tres partes, y teníamos una especie de personaje tipo David Bowie. Creo que Chris (Martin) lo llamó por teléfono y le escribió una carta para decirle: ‘Por favor, canta en ella’, y él respondió y dijo: ‘No es una canción muy buena, ¿verdad?’, recordó Will Champion, el baterista de Coldplay.

Evidentemente, no realizaron la canción en conjunto, pero la admiración por el histórico cantante no cambió. “Fue muy perspicaz (…) Él no pondría su nombre en cualquier cosa. Entonces, le daré crédito por eso“, concluyó Champion.

“Cuando tienes alguna participación en la música, él (David Bowie) era uno de los puntos de referencia para absolutamente todo, para los géneros y para ser una estrella de rock o una estrella del pop o lo que fuera. Completamente definió eso“, reflexionó el baterista.

Finalmente, sin Bowie, la banda lanzó el tema Lhuna en 2008, pero la canción fue interpretada junto a la cantante Kylie Minogue.