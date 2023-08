“No son los familiares los que deben estar de detectives, es el Estado que debe cumplir esa tarea”: Presidente Boric lanza el Plan Nacional de Búsqueda

Este miércoles, en la Plaza de la Constitución, el presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, dando inició así a las actividades programadas en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

El Gobierno presentó el martes el cronograma con los actos y anuncios que se realizarán entre el 30 de agosto al 11 de septiembre, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones e incluso entidades privadas.

“¿Cómo se enfrenta una búsqueda cuando te dicen que acá no se ha perdido nada?, ¿en qué momento después de golpear tantas puertas se asume la muerte?, ¿Cómo se responde a quienes invitan a olvidar y a quienes niegan lo que ocurrió? Creemos que la mejor manera de dar respuesta a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo la responsabilidad que asumieron las víctimas y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto”, fue el inicio del discurso del Mandatario.

El jefe de Estado sostuvo que “Cuando pensamos en que ayer, en los últimos días de agosto de 2023, emanan sentencias que condenan a autores de crímenes, como el de Víctor Jara, uno se pregunta también si la justicia es tal cuando no es oportuna. Es mejor que llegue a que no llegue, pero algo pasó en el camino y eso no significa que tenemos que olvidarlo”, sostuvo.

“De las 1.469 víctimas de desaparición forzada, hoy a 33 años de recuperada la democracia, hemos encontrado sólo a 317 y esa cifra nos debe hacer arder la sangre, porque da cuentas de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y sociedad”, afirmó.

Frente a esta cifra, Boric señaló que “el Estado ha fallado en entregar las respuestas que el país necesita (…) No son los familiares los que deben estar de detectives, es el Estado que debe cumplir esa tarea”.

El mandatario criticó la ausencia de presidentes de partidos políticos a este acto.

“Acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos. Es momento de que nos pongamos de acuerdo en algo muy básico en algo que no requiere contexto ni mayores explicaciones y es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto”, sentenció.

¿En qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia?

El Plan Nacional De Búsqueda Verdad y Justicia se elaboró en base a tres objetivos:

Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero.

de las víctimas de desaparición forzada y su paradero. Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.

Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.

El trabajo de elaboración del plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.

No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.