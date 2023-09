Solo Michelle Bachelet confirmada: ¿Qué pasará con los ex presidentes y el acto del gobierno por los 50 años del Golpe de Estado?

El próximo 11 de septiembre, fecha en que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric encabezará a las 09:00 horas una ceremonia en la Plaza de la Constitución que se llamará: “Por la democracia, hoy y siempre”. Para este evento han sido convocados, entre otros, los ex mandatarios del país

En la ceremonia se busca firmar el “Compromiso de Santiago” (así lo denominó el gobierno) y que, hasta ahora, consta de cuatro ejes, en el que el cuidado de la democracia y la protección de los derechos humanos son aspectos fundamentales. Luego, la firma del compromiso quedará abierta para todos los asistentes al acto.

“Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problemas por cosas de esas características, y yo no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile”, afirmó el presidente Boric.