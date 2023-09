Presidente Boric y acuerdo por los 50 años del Golpe de Estado: “Uno no puede seguir en negociaciones eternas, el documento queda a disposición para quienes quieran adherir”

“No podemos estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple. Esto no se trata de una declaración más, una declaración menos, se trata de un compromiso hacia el futuro (…). Uno no puede seguir en negociaciones eternas, el documento queda a disposición para quienes quieran adherir a él“, aseveró el presidente Gabriel Boric ante no lograr confirmar la participación de miembros de Chile Vamos al acto que se realizará el lunes 11 de septiembre.