“No tenemos porqué tener diferencias”: Vocera Camila Vallejo dice que acuerdo por 50 años “no es un tema de derecha o izquierda”

“La propuesta del Gobierno es lograr construir un pacto social que nos dé garantías de no repetición. No centrarlo en un tema de derecha e izquierda, sino que poner en el centro el país que queremos construir y la democracia moderna a la que aspiramos”, sostuvo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto del acuerdo de los 50 años del Golpe de Estado.

La ministra precisó que “cuando hablamos de memoria, hablamos también del presente y del futuro, de cómo a través del aprendizaje de nuestra historia, tanto de las cosas positivas como las cosas que nos han marcado y nos han dolido profundamente, miramos un futuro con mayor esperanza y por lo tanto, garantizamos transversalmente entre todos y todas (…) que no se vuelva a repetir una ruptura de la democracia, que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos tan brutales que han afectado a nuestros compatriotas hasta el día de hoy, y que si la democracia tiene problemas y nuestro país tiene problemas, los solucionamos siempre con más democracia y nunca con menos”.

“Ese es el compromiso que el Presidente ha invitado a tener entre todos y todas como un pacto social por Chile. Entonces, tanto los distintos actos en las regiones que se están desarrollando, las actividades culturales, la recuperación de espacios de memoria, todo eso pensado en mirar nuestro presente también y el futuro”, agregó.

Vallejo sostuvo que “ese es el espíritu que nos mueve, que independientemente de nuestras diferencias – y que siempre van a estar presentes, de eso se trata también convivir en un país diverso- podamos tener un mínimo común denominador en torno a principios básicos. Los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia y no con menos. No con golpes de Estado, no con bombardeos a La Moneda, no a través de la violencia y que los derechos humanos siempre se tienen que proteger”.