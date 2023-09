Con beca y nueva música: Los Jaivas siguen celebrando sus 60 años

Este año Los Jaivas cumplieron 60 años de carrera, que lo celebraron con una serie de conciertos a lo largo del país.

Además, la legendaria banda nacional no solo mira a su pasado y sus éxitos, sino que también para su futuro, en este sentido, Los Jaivas anunciaron la entrega de 15 becas para ninos y niñas para la academia internacional School of Rock.

“Hay una muy buena evolución de esta dupla, porque obviamente Los Jaivas y su fundación tenemos una llegada muy grande hacia las personas, pero también con los jóvenes, y nuestra música la enseñan en los colegios y genera una conexión muy grande”, dijo Juanita Parra a BioBio Chile.

En este sentido, la baterista comentó que “en School of Rock trabajan de forma grupal y les enseñan repertorio; les enseñan a tocar música directamente. Y esa es una metodología que se asocia mucho con nosotros, con la libertad y con permitirle a los jóvenes desarrollarse en la música, que es algo que al grupo le sucedió”.

Este año es la cuarta vez que hay una alianza entre la academia internacional y la banda nacional y por primera vez los niños y niñas podrán optar a clases presenciales durante el último trimestre.

“Necesitamos más instancias como esta. La beca, al ser online, le permite a niños de regiones tomar estas clases, ya sea porque no hay clases donde viven, o no hay academias, o porque las familias sólo logran sobrevivir y no tienen dinero para pagarlas”, agregó Parra.

Música inédita

La baterista también adelantó que Los Jaivas están preparando la publicación de música inédita. “Hay mucha música inédita. Música que quedó grabada de talleres de improvisación, ideas, conceptos, incluso poesía; hay mucha música todavía. Por otro lado, el grupo se preocupó inteligentemente de ser dueño de sus masters, a pesar de que estuvimos muchos años asociados a una disquera que distribuyó nuestra música”, indicó la baterista.

“En la pandemia, nos dimos cuenta que queríamos nosotros mismos hacernos cargo de la difusión, y en ese camino descubrimos que en Chile hay una fábrica de vinilos y nos asociamos con ellos. La idea es publicar toda la música de Los Jaivas en vinilo. El primero será “Hijos de la Tierra”, que viene con bonus tracks grabados con Aurora, Ankatu y Eloy Alquinta. El siguiente será el último registro en vivo que dejó mi papá, que también vendrá con material inédito”, adelantó.