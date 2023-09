La última canción de Duran Duran tiene video y es espeluznante

Duran Duran vuelve con Danse Macabre, su nuevo disco, el que será lanzado el 27 de octubre. En el álbum la banda británica presentará covers de grandes artistas como Siouxsie and the Banshees, Talking Heads, Billie Eilish y The Rolling Stones.

Pero eso no es todo, en este estreno ya confirmaron la colaboración del exmiembro de la banda Andy Taylor, además de Victoria De Angelis de Måneskin, Nile Rodgers y será producido por Josh Blair y Mr Hudson.

Como un adelanto de Danse Macabre, lanzó la canción del mismo nombre, con un videoclip que no dejó indiferente a nadie por sus sombrías animaciones.

Y es que es ideal para disfrutar de halloween –recordando que el disco saldrá un par de días antes–. Además, otras de las novedades que trae este video es que en él se usó animación con inteligencia artificial.

“Brujas, bestias, vampiros y demonios”

“Empezamos por decidir quiénes estarían en la lista definitiva de invitados a la fiesta de Halloween, luego se desarrolló rápidamente una selección de brujas, bestias míticas, vampiros y demonios, utilizando las últimas técnicas de animación por IA”, dijo el tecladista Nick Rhodes.

“Me quedé realmente asombrado cuando empecé a ver los resultados (...) durante unos días creamos un universo completamente nuevo poblado de habitantes maravillosamente extraños para celebrar el lanzamiento de Danse Macabre, con un sueño gótico“, añadió el músico

Por su parte, el bajista de Duran Duran, John Taylor, agregó que: “Después de todos estos años, Danse Macabre ofrece una interesante visión de la personalidad de la banda. La música tiene mucha garra”.