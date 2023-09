Kast sobre críticas de Matthei al proceso constitucional: “No he visto en Evelyn la responsabilidad de salir a hablar de manera seria”

“Va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos (…) parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución”, dijo Evelyn Matthei sobre el Consejo Constitucional en El Mercurio.

Además de ser la alcaldesa de Providencia, Matthei es la principal figura de la derecha y se perfila como la candidata presidencial de Chile Vamos, por lo que sus dichos no cayeron bien en sectores aliados del conglomerado opositor.

Una de las voces que salieron a criticar las declaraciones de la jefa comunal fue José Antonio Kast, excandidato presidencial y el líder del Partido Republicano quien declaró “tenemos que preocuparnos por el país de manera seria y responsable y no mirar las encuestas para tomar decisiones y claramente hay personas que miran las encuestas y dicen esto va mal y quiero estar con lo que va bien. Y eso es lo que yo no he visto en Evelyn: la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable”.

Y los dardos a la alcaldesa no terminaron ahí, ya que el exdiputado recordó la polémica de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien se refirió al derecho a la vida. “Evelyn partió velozmente a contradecir a Arturo en algo que ni siquiera él había dicho, después se habló del tema de las contribuciones y nuevamente se habló de una manera muy fuerte a cuestionar el tema de las contribuciones Ahí uno podría preguntarse y Providencia por qué no entrega el 100% de las contribuciones al fondo común municipal”, dijo Kast.

La defensa de Kast al Consejo Constitucional

Además, el exUDI defendió las enmiendas aprobadas en el CC. “La invitación que le hago a todos es que miren la realidad, lo que se trabaja, más que las encuestas, porque muchas veces toman decisiones en base a las encuestas. Si nosotros hubiéramos tomado las decisiones como movimiento político en base a las encuestas no estaríamos aquí, no estarían los parlamentarias ni los consejeros republicanos”, declaró.

También afirmó que “nunca he hecho un cálculo político, porque cuando hay que juzgársela uno lo hace con convicción, en plenitud, que saca uno jugársela hoy, si no sabes qué va a pasar en dos años más”.