Evelyn Matthei sobre proceso constitucional: “Salí a decir que cuidado que vamos al despeñadero. Solo pido que existan reglas del juego suficientemente amplias para que no sigamos exacerbando diferencias”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comentó sobre el proceso constitucional y sus dichos que revolucionaron el escenario político donde enfatizó que “esto no es una Constitución es un programa de Gobierno”.

#HablemosEnOff @evelynmatthei “Me alegro de que por fin se esté conversando. Más allá de que el proceso está generando lejanía, es importante para el futuro de nuestro país (…) No sabemos cuál va a ser el resultado, viene una nueva etapa y no digo que se haya superado, ojalá… pic.twitter.com/Jv3bgvbnj5

#HablemosEnOff @evelynmatthei “No puedo señalar sin conocer el texto si esto es o no, pero lo que tengo claro es que no es aceptable que esto es solo entre Chile Vamos y Republicanos (…) Esto no es una Constitución es un programa de Gobierno” pic.twitter.com/Q2j7nD261f

#HablemosEnOff @evelynmatthei “Yo no siento que yo haya dado vuelta el tablero. Ese fin de semana salieron muchas voces de alerta, la mía fue una más (…) Creo que nadie está jugando acá su carta presidencial, no es un tema que apasione a las masas, pero uno se da cuenta que las… pic.twitter.com/C2InNSZpFu

#HablemosEnOff @evelynmatthei “El tema constitucional no es mío, no soy abogada ni he seguido todo el trabajo. Cuando salí a hablar, salí a decir que cuidado que vamos al despeñadero. Solo pido que existan reglas del juego suficientemente amplias para que no sigamos exacerbando… pic.twitter.com/BNVVGm4KCu

