“Con el nombre de Chile no se juega”: Presidente Gabriel Boric anunció acciones por marginación del Mundial 2030

Un duro golpe sufrió nuestro futbol por parte de la FIFA. La Conmebol dejó fuera del Mundial 2030 a Chile. Así lo anunció el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, “originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

Es decir, Paraguay, Uruguay y Argentina recibirían los tres primeros duelos de cara al Mundial 2030. Los demás se jugarán en España, Portugal y Marruecos.

El golpe también se sintió en La Moneda, dado que el Presidente Gabriel Boric había trabajado desde su Gobierno para que Chile fuera sede. De hecho, fueron varias las autoridades las que trabajaron y participaron activamente de las reuniones periódicas.

Desde Coquimbo, el Mandatario se refirió a la situación expresando: “Esto no es una decisión que sea en la que el Gobierno haya pecado en algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”.