Harold Mayne-Nicholls también se refirió a la decisión de la FIFA: “Ojalá esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos”

“Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #Mundial Centenario”, eso escribió en sus redes sociales el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Más tarde, en una conferencia de prensa, los dirigentes de los tres países sonreían anunciando la noticia. En Chile, Pablo Milad, presidente de la ANFP, salía a dar las explicaciones del bochorno.

Chile se quedaba fuera del mundial -según Domínguez por decisión de la FIFA- luego de que junto a que nuestro país presentara la candidatura junto a los trasandinos, Uruguay y Paraguay. El escándalo escaló a tal punto que el Presidente Gabriel Boric afirmó que tomará acciones para revisar la situación.

Mientras que otras autoridades también alzaron la voz, como el expresidente de la ANFP y actual director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, quien afirmó que “es desilusionante. No tengo más información, no estoy involucrado en nada del Mundial ni con la ANFP y lo digo como un hincha más, desilusiona que por ahora el Mundial no esté viniendo a Chile. Ojalá esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos, sería espectacular”.

Sin embargo, las aspiraciones del hombre que trajo a Marcelo Bielsa a Chile parecen ser solo ilusiones, ya que la FIFA oficializó su decisión, incluso ya tendría definida la sede del mundial 2034: Arabia Saudita.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro afirmó que: “Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”.