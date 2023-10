Ministra Vallejo y campaña A Favor: “Nos preocupa todo lo que sea fuera de lo legal”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proceso constitucional, en especial, la campaña que “A Favor” del texto.

“Nos corresponde informar con prescindencia, no marcando posturas ni a favor ni en contra”, aseveró la secretaria de Estado en conversación con CNN Chile . Además, informó que Para llevar a cabo la campaña el Gobierno ya solicitó recursos extraordinarios, los que estaría revisando la Contraloría General de la República.

Asimismo Vallejo aseveró que “la campaña, propiamente tal, dura solo un mes, es mucho más corta que la vez pasada. Entonces, estamos tratando de adelantar el trabajo. Hemos solicitado reunión con el Servel, queremos tener una coordinación, como está en poco tiempo, que ojalá optimicemos al máximo los espacios informativos para que la ciudadanía esté lo más preparada posible en cuanto a información y acceso a la información al momento de concurrir a la votación del 17 de diciembre”.

Respecto al despliegue de la campaña A Favor, Vallejo sostuvo que “nos preocupa todo lo que sea fuera de lo legal”, no obstante aclaró que es el Servel el encargado de establecer si están fuera de los márgenes de la ley, “sobre todo cuando implica financiamiento, porque hay una campaña que se inicia legalmente y quienes no cumplan con eso, obviamente aplica sanciones”, agregó.

“Una cosa es que la gente opine si está a favor o en contra, y otra cosa es que haya una campaña financiada en redes o con publicidad, etc. Eso ya implica, obviamente, una discusión legal que Servel tiene que sancionar (…) el Gobierno no puede limitar la libre expresión o fijación de posiciones políticas de la ciudadanía, de las fuerzas políticas. Lo que sí nosotros podemos decir es que si es que hay posiciones previas al inicio de la campaña, éstas no vulneren el marco legal de las campañas”, agregó.