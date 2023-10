“Ya no sigo esperando por ti”: El adelanto de Benjamín Walker de su nuevo disco y gira internacional

Uno de los artistas nacionales más reconocidos del último tiempo, Benjamín Walker, publicó Ya no sigo esperando por ti, un adelanto de lo que será su nuevo disco que será lanzado en noviembre de este año.

En este nuevo single, el músico explota emociones profundas, de desamor y de una despedida, pero según Walker, “sin transitar incertidumbres o sufrimiento, sino que desde un lugar de decisión, hastío y decepción”.

También agrega que Ya no sigo esperando por ti es “un cierre incapaz de estar a la altura del amor que hubo en la relación, de los tiempos, las anécdotas y las decisiones vividas entre ambos, porque es una canción de despedida, no entre ambos, no en conversación: es una descarga unilateral y triste”.

La gira internacional

Benjamín Walker, quien se encuentra radicado en Ciudad de México, prepara una gira internacional que comenzará en Europa. Las fechas confirmadas son las siguientes:

Bilbao, España: 20, 25, 26, 27 y 28 de octubre.

Burgos, España: 21 de octubre.

Madrid, España: 22 de octubre.

Ciudad de México: 9 de noviembre.

Bogotá, Colombia: 14 y 16 de noviembre.

Medellín, Colombia: 18 de noviembre.

Buenos Aires, Argentina: 22 de noviembre.

La Plata, Argentina: 24 de noviembre.

Montevideo, Uruguay: 26 de noviembre.

Santiago de Chile: 5 de diciembre.

Concepción, Chile: 14 de diciembre.

Quilpué, Chile: 15 de diciembre.