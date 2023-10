La sorpresiva aparición de Pedro Pascal en Saturday Night Live

En una noche Latina, el exitoso actor chileno Pedro Pascal sorprendió al robarse la película en el Saturday Night Live.

Aunque el anfitrión era otro, Bad Bunny, quien era el encargado de realizar el tradicional monólogo del late, quien debutó en el programa estadounidense.

En su discurso, Bad Bunny mostró un gran inglés y humor. “Me llamo Benito, y estoy muy emocionado de estar aquí en Sábado Gigante. Oh, lo siento. SNL“, inició el puertorriqueño.

Pero el momento estelar fue cuando Pedro Pascal se unió al monólogo del cantante, demostrando complicidad con el latino y bromeando al traducir a Bad Bunny cuando este hablaba en español.

Pero esto no fue todo, ya que más tarde Bad Bunny y Pedro Pascal protagonizaron un sketch humorístico donde contó con la participación de los artistas Lady Gaga y Mick Jagger, este último hablando en español.

Este segmento, contó con un humor donde se resaltó el humor latino y las diferencias que tiene con los estadounidenses.

