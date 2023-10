“El llamado había que hacerlo antes”: Presidente Boric lamenta falta de acuerdos “transversales” en el Consejo Constitucional

En el 19° Encuentro Nacional del Agro, ante el mundo empresarial, el presidente Gabriel Boric mostró su disconformidad con la falta de acuerdos con la que terminó el trabajo del Consejo Constitucional, aunque dijo que esperaría a que se entregue el texto definitivo, que debería ser votado en los próximos días.

El jefe de Estado se refirió a las palabras de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien pidió que en materia constitucional existiera un acuerdo amplio entre todos los sectores políticos.

“Yo entiendo el llamado que hacía Antonio respecto al tema constitucional. Creo que ese mismo llamado de acuerdos transversales había que hacerlo antes de que no hicieran los acuerdos transversales, pero bueno… esperamos el texto definitivo y ojalá, y yo siempre he dicho que me la voy a jugar para que tengamos los acuerdos más amplios posibles”, dijo el mandatario.