El histórico triunfo de Martina Weil en Santiago 2023 y la emoción de sus padres en el Estadio Nacional

En una lluviosa tarde de Santiago, Martina Weil vivió su jornada de gloria. En una antesala a uno de los días más importantes en la historia del deporte chileno, la velocista se perfilaba como una de las favoritas de la competencia de los 400 metros.

Finalmente, el sueño de la atleta se cumplió y ganó el octavo oro del Tema Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en un Estadio Nacional prácticamente lleno que resistió la lluvia y el frío. “Había tanta gente en el estadio. Me dijeron que las entradas estaban agotadas, pero empezó a llover y yo dije si no tuviera que estar acá obligada no estaría ni por si acaso. Salí del estadio y ver la cantidad de gente que seguía acá, se seguía mojando y dispuesta a estar gritando por mí significa todo“, dijo la deportista tras la carrera.

La emoción fue mayor ya que su padre, el exlanzador de la bala nacional Gert Weil, se encontraba comentando la carrera en vivo, junto a Pedro Carcuro en TVN. Cuando faltaban 100 metros para llegar a la meta, el papá de la ganadora del oro comenzó a alentarla. “Bien Martina. Vamos Martina. Ya, ganó. Bien. Vamos, la marca“, exclamó, y cuando ya cruzó la meta dijo un último: “Vamooos“.

Además, en las galerías del coliseo de Ñuñoa estaba su madre, la medallista olímpica colombiana Ximena Restrepo, quien una vez finalizada la competencia dijo: “Martina no quería ser atleta, ella decía –yo no quiero ser la hija de Gert Weil, ni la hija de Ximena Restrepo– y ahora nosotros somos los papás de Martina, pasamos a un segundo plano“.

Por otro lado, Martina Weil no pudo contener la emoción del oro y expresó que “Estoy demasiado contenta. Me tengo que ir a acostar porque tengo la 4×100, no sé cómo cresta me voy a quedar dormida hoy día”.

A continuación revisa la histórica participación de la atleta nacional.