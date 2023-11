“Todo lo han destruído con esta imbecilidad”: Gert Weil sale en defensa de Ximena Restrepo

Las polémicas en el atletismo no han parado desde la denuncia que hizo en sus redes sociales Berdine Castillo y Poulette Cardoch.

Ahora Gert Weil, padre de Martina Weil y marido de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo y una de las sindicadas por generar presión para que las atletas salieran de la competencia de 4×400, salió en su defensa.

Recordemos que Castillo denunció que: “Entre las personas que se presentaron en la pista de calentamiento, estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo, quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”.

Al respecto, Weil comentó en Radio Agricultura que “esta era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo… se salió de madre. Eso es lo que vemos ahora y yo lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”.

Agregando que: “Todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo, que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso, discriminación y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo”.

Y sobre las denunciantes, Castillo y Cardoch, comentó: “Berdine Castillo y Poulette Cardoch nunca llegaron a una convocatoria de entrenamiento en conjunto y ahora hablan del señor (Marcelo) Gajardo como si no lo conocieran o no lo hubieran visto nunca. Todo esto está mal enfocado y no sé a dónde quieren llegar”.

Sobre las acusaciones a Ximena Restrepo

Al respecto, Weil sostuvo que “no presionó ni intervino. Ella llegó después, cuando todo este despelote estaba armado. En las declaraciones no están los tiempos bien representados, todo esto son las versiones de un solo lado y están dirigidas. No tienen ninguna prueba”.

Y advirtió: “nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos. ¿Dónde están las pruebas de todo esto? Acá liquidaron inmediatamente al culpable y este no ha entregado su versión completa. Ojo, porque se están metiendo en problemas”.