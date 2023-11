Ataque a carabinera con una granada: Tohá dice que estos ataques ya han ocurrido y que “no queremos que se haga habitual”

Durante la tarde de este miércoles se registró un grave ataque a una carabinera, mientras esta, junto a otros policías, realizaban una fiscalización a un supuesto repartidor de comida. En la instancia, el delincuente lanzó una granada a la funcionaria policial, dejándola con graves heridas.

El hecho consternó a las autoridades y llevó a que desde la oposición se pidiera le renuncia de la vicepresidenta Carolina Tohá, hasta que se impusiera un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana, incluso desde el oficialismo.

Frente a esto, la vicepresidenta Tohá convocó una reunión de emergencia con autoridades policiales y tras la cita, declaró que “no hay atajos en materia de seguridad. No hay caminos fáciles. No hay cuñas que resuelven los problemas. No hay medidas mágicas. Lo que hay es trabajo consistente, sistemático y coordinado. Eso es lo que nos va a dar frutos”.

“El miedo no es buen consejero. Cuando vemos situaciones de delitos graves como el que ayer vimos, a todos nos recorre el miedo, pero no podemos dejar que el miedo sea nuestro consejero para tomar decisiones”, agregó.

Por otro lado, la secretaria de Estado indicó que “no es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada. Han sido muy pocas veces y no queremos que se haga habitual. No queremos que se haga habitual que una funcionaria policial exponga su vida como ayer, por eso se están desarrollando todos estos esfuerzos”.

La reunión en La Moneda

Respecto al actuar de los policías, Tohá les dijo que “actuaron bien, que fueron valientes, que fueron cuidadosos” y que “nos llena de orgullo y nos hace ver que hay capacidades para enfrentar a estos delincuentes y que este tipo de acciones no se van a dejar en la impunidad”.

Respecto a la reunión con las policías, la vicepresidenta explicó que “vamos a desarrollar otra durante la tarde también con otros actores, para reforzar las estrategias con las que estamos actuando. Para reforzarlas escuchando especialmente a quienes están a cargo de estas tareas y a quienes tienen experiencia en esas tareas e iremos comunicando próximamente esas definiciones”.

“Nuestra invitación a todos los actores que están hoy día preocupados y conmovidos es que esa preocupación es un gran insumo para tomar buenas decisiones y la ocupamos en trabajar seriamente, colaborativamente, como el Gobierno está dispuesto a hacerlo”, concluyó.