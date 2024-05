“Es una burla, señor Presidente”: Boric fue increpado en acto por libertad de prensa por excompañeros de Francisca Sandoval

En medio de una pauta por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Presidente Gabriel Boric fue increpado por una serie de personas quienes reclamaron lentitud en la investigación por el asesinato de la periodista Francisca Sandoval.

La exreportera del medio Señal 3 de la Victoria murió el 1 de mayo del 2022 en medio de una manifestación por el día del Trabajador en las cercanías del barrio Meiggs cuando una serie de comerciantes ambulantes dispararon contra los manifestantes, hiriendo a la comunicadora.

Al cumplirse dos años de aquel hecho, el director del medio antes mencionado, Benjamín Lillo, acudió hasta la conferencia, siendo acreditado por la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), y mientras el Mandatario pronunciaba su discurso, se levantó junto a otras personas y mostraron una bandera con el nombre de Francisca Sandoval.

Si bien, la primera reacción de Boric fue pedir que le dejara continuar, luego guardó silencio ante los gritos de Lillo: “Todavía no hay una investigación real por el asesinato de la compañera Francisca Sandoval. Asesinada en una marcha en pleno centro de Santiago, donde nueve personas dispararon con armas de fuego. Carabineros de Chile no actuó, el Ministerio del Interior que es parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa. Es una burla, señor Presidente”.

El caso de Francisca Sandoval

Ante el emplazamiento, el jefe de Estado se defendió, asegurando que tenía en su discurso el caso de la periodista.

“Le pido, por favor, que nos permita continuar con esto, porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender (…) Yo he estado con su familia, he estado con su familia permanentemente”, señaló el Presidente.

Además, el Mandatario recalcó que “no fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia”. Pese a ello, el manifestante recriminó el actuar de la policía, señalando que fueron cómplices del asesinato de Sandoval.

Tras el intercambio de palabras, las personas que sostenían el cartel gritaron: “compañera Francisca Sandoval, presente. Ahora y siempre”, guardaron la bandera y conversaron un momento más con Boric, quien les dijo: “cuente con nosotros, a usted le digo y a la familia, para poder no solamente colaborar, sino también apurar la investigación porque sé que además fue aplazado el juicio y eso nos parece inaceptable por parte de la Fiscalía”.

Luego de esto, se retiraron y el Presidente continuó con su discurso sin mayores problemas, señalando que “estas instancias son también importante, porque la interpelación a la autoridad, en un caso tan grave como el asesinato de Francisca Sandoval, que además era madre, es algo que nos debe conmover y movilizar a todos. A dos años de su asesinato no se ha hecho justicia”.