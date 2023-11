Caso audios y la remezón en el SII: Cinco funcionarios quedaron suspendidos

Siguen los coletazos que generó la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla, que lo involucran en supuestas coimas y sobornos a funcionarios públicos del SII y de la CMF. Este hecho ha provocado la suspensión de cinco funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, principalmente de la a división de Grandes Contribuyentes.

El lunes, el director del SII, Hernán Frigolett, estaba declarando en el Congreso, mientras que el director de la división de Grandes Contribuyentes, Christian Soto se encontraba en el Ministerio Público declarando como testigo, pero su figura cambió a la de imputado. Porque surgieron antecedentes que podría tener una participación delictiva.

El director enfatizó que se remueve de su cargo a Christian Soto no por su función en Grandes Contribuyentes, sino que porque cuando ocurrieron algunos de los hechos investigados, el funcionario estaba como director en la Dirección Regional Metropolitana Oriente. “(Leonarda) Villalobos no operaba en la DGC. La jurisdicción de los Sauer no es grandes contribuyentes. La salida de Soto no está vinculada a la Dirección de Grandes Contribuyentes”, apuntó.

Al ser consultado por la prensa, Frigolett, especificó que tanto el ex director de la división como las cuatro personas, siguen siendo funcionarios, pero al estar suspendidos de sus cargos “ no pueden realizar ninguna acción dentro del Servicio, ni pueden usar sus sistemas”.

Asimismo, explicó que la desvinculación de personal se dio gracias a un proceso de trazabilidad dentro de los sistemas informáticos del SII.

“Nos va dando cuenta de lo que va quedando registrado en las acciones que los equipos van sacando adelante en su trabajo de fiscalización o control de elusión“, detalló.

Al ser consultado sobre el exdirector de grandes contribuyentes pudiera estar involucrado en algún delito, Frigolett aseveró que “no descarta nada, ni asevero nada. Estamos en un proceso que se inicia y para que funcione bien seguimos con la investigación bajo secreto de sumario”.