Estas son las mejores canciones de rock de los 80 según Rolling Stone

Los ochenta, para muchas personas, fue la mejor época de la música en sus distintos géneros. Y es que en esta década un sin número de bandas y artistas aparecieron en el mundo de la música.

Es por esto que la legendaria revista Rolling Stone elaboró una lista en su estilo, donde intentó hacer una lista de las 200 mejores canciones de la década de los 80 sin importar su género musical.

El ránking está repleto de bandas y artistas históricos como My Bloody Valentine, Metallina, Rush, Talking Heads, Pet Shop Boys, New Order, Guns N’ Roses, Tina Turner, Depeche Mode, R.E.M, y muchos más.

Entre algunos de los clásicos que destacan está Take On Me de A-ha en el puesto 194, Africa de Toto en el lugar 186, Never Tear Us Apart de INXS en el 185, Under Pressure de Queen & David Bowie en el puesto 165, Master of Puppets de Metallica en el 50, Karma Chameleon de Culture Club, en el 37, Ashes to Ashes de David Bowie #35, Welcome To The Jungle de Guns N’ Roses en el 29 y muchos más.

A continuación, te mostramos el TOP 10 de esta lista:

10- The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out (1986)

9- Kate Bush – Running Up That Hill (1985)

8- Duran Duran – Hungry Like The Wolf (1982)

7 -The Go-Gos – Our Lips Are Sealed (1981)

6 – Whitney Houston, How Will I Know? (1985)

5 – Public Enemy, Bring The Noise (1987)

4 – Michael Jackson, Billie Jean (1982)

3 – Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message (1982)

2 – Madonna, Like A Prayer (1989)

1 – Prince, Kiss (1986)