“Yo voy a votar a favor. Y que se jodan”: La criticada frase de la campaña del plebiscito que enfrenta al mundo político

“Los que creían que Chile se iba a sanar con fuego en las calles, ahora quieren seguir con la Constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada”, (…) “Yo voy a votar a favor. Y que se jodan”.

Esta frase que generó polémica es parte de la campaña del plebiscito del 17 de diciembre por la opción A favor.

Esta frase generó polémica desde el oficialismo. El diputado y presidente de Convergencia Social, acompañado de parlamentarios oficialistas, Diego Ibáñez, dijo que “nosotros no queremos que se jodan las personas mayores que ganan pensiones de miseria, no queremos que se jodan las personas que van a dejar de recibir beneficios porque los más ricos van a dejar de pagar impuestos, no queremos que se joda el Chile trabajador que día a día se levanta, y que algunos los mandaron a levantarse más temprano, porque el transporte público necesita recursos. Nosotros no queremos que la gente se joda, y por eso vamos a votar En Contra”.

Asimismo, el diputado y presidente del partido Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch, dijo que “es bueno cuando tienen estos lapsus de honestidad, expresando lo que verdaderamente le plantean al país, una propuesta que es una venganza hacia las y los chilenos que requieren cambios en salud, educación, vivienda, trabajo y pensiones”.



Por su parte, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo a Mega que la campaña muestra “la mala política, eso es la confrontación, buscar la odiosidad entre chilenos y que es justamente el sentido contrario que tendría una Constitución. Nosotros tenemos una Constitución nacida en dictadura, reformada por el expresidente Lagos, pero que tiene un origen de confrontación, de imposición, y este proyecto que se propone no es de unidad y eso se ve, porque finalmente ¿Quiénes se joden? Nos jodemos todos, cuando no tenemos unidad en el país”.

La buena evaluación de la oposición

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que “llama la atención que desde la campaña En contra y desde La Moneda se escandalicen frente a una respuesta natural que tiene la gente frente a un gobierno que, en vez de perseguir a los delincuentes, los indulta y les entrega pensiones de gracia; o que no se me mueve un músculo cuando el Contralor entrega un informe en donde se dice que 15 seremias de un ministerio se organizaron para robarle la plata a los más pobres. Cuando, frente a eso, el Presidente y sus ministros bailan al congelado o pasean en bicicleta un martes a las 11 y media de la mañana, la frase ‘que se jodan’ no es más que una expresión del sentido común. Así lo entendemos nosotros y por lo mismo estamos a favor para el 17 de diciembre”.

Asimismo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya sostuvo en Mesa Central de Canal 13 que “tiene el sentido de interpretar la rabia y frustración que hoy tienen millones de chilenos cuando ven que la política no ha estado a la altura”.

“El gobierno está haciendo todo lo posible para que su opción, la opción ‘En Contra’, pase como sinónimo de esa rabia. Los chilenos en estas tres semanas van a ir descubriendo que la opción de Boric, de su gobierno, es ir por el ‘en contra’, porque al final hay una nostalgia que es evidente; el año pasado estuvieron por el apruebo de un proceso y un proyecto que era bien refundacional”, afirmó.