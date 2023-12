Tom Petty revive con su música en tráiler de GTA 6

La espera terminó para los fanáticos de los videojuegos. La productora Rockstar Games finalmente liberó el primer tráiler del juego Grand Theft Auto VI o más conocido como GTA 6.

Como es tradición en una de las sagas de videojuegos más exitosas de la historia, la aventura del juego se desarrollará en Vice City, una “parodia” a Miami y a sus habitantes. Además, y como es habitual en la historia del GTA, la música es fundamental en el desarrollo.

La canción escogida para acompañar este primer trailer fue Love Is a Long Road de Tom Petty de 1989. Pero no es primera vez que el exlíder de The Heartbreakers aparece en un GTA, ya que en uno de los títulos más aclamados de la saga, el San Andreas, lanzado en 2004.

“A Tom le encantó contribuir con ‘Runnin’ Down A Dream’ a Grand Theft Auto: San Andreas, por lo que es un honor que ‘Love Is A Long Road’” aparezca en el primer tráiler de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games”, escribieron desde la cuenta oficial de X del músico fallecido en 2017.

Si bien no hay una fecha definida, de acuerdo al tráiler lanzado este lunes, el Grand Theft Auto VI será lanzado durante el 2025.