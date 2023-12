Pedro Pascal está nominado a los Globos de Oro por su papel en The Last of Us

Por primera vez en su carrera, el actor Pedro Pascal fue nominado a los premios Globos de Oro en la categoría Mejor actor de serie de drama en reconocimiento a su protagónico en la serie de HBO The Last of Us.

Entre los nominados también se encuentran Gary Oldman (Caballos lentos), Dominic West (príncipe Carlos en The Crown) y tres actores de la alabada Succession: Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall) y Kieran Culkin (Roman).

La serie por la que compite Pascal está basada en el videojuego del mismo nombre y narra el recorrido de Joel y Ellie (interpretada por Bella Ramsey) por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y zombies.

Bella Ramsey, su dupla en la ficción, también está nominada en la categoría Mejor actriz de serie de drama y está en competencia con Emma Stone (La maldición), Helen Mirren (1923), Imelda Staunton (The Crown), Sarah Snook (Succession) y Keri Russell (La diplomática).

También en los Emmy

Pedro Pascal también está en competencia en los Premios Emmy en tres categorías: Mejor actor de drama, por The Last of Us; Mejor actor invitado por su participación en Saturday Night Live en febrero de 2023 y Mejor narrador por su rol en la serie documental “Patagonia: Life on the edge of the world” de CNN.

Otros nominados

Entre las 27 categorías que se premian, se destacan las siguientes:

Mejor Película de Drama

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro, Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor Interpretación femenina en una película de Drama