“He visto cosas horribles y graves”: Nicolás Zepeda llora en medio del juicio y acusa malos tratos al interior de la prisión

En la novena audiencia del juicio en contra de Nicolás Zepeda, acusado de asesinar a su expareja Narumi Kurosaki en Francia. La instancia estuvo marcada por la declaración del chileno, quien relató detalles de su vida y de la relación que tuvo con la joven asiática.

Sin embargo, su testimonio se vio interrumpido por una crisis de angustia que lo llevó a romper en llanto mientras relataba los maltratos que recibió en la cárcel francesa, donde permaneció recluido.

“ He visto cosas horribles y graves. Fui testigo de ataques a auxiliares (reclusos que trabajan) por parte de los guardias, los golpeaban en el suelo, simplemente porque no querían limpiar la celda”, explicó.

Zepeda contó que escribió dos cartas detalladas a su abogado de entonces, señalándole lo que ocurría, sin embargo, la segunda misiva no llegó porque la abrieron los supervisores.

“Escuché que leyeron mi carta y desde entonces no me han dejado ir. Es difícil sobrevivir con guardias que me odian. Todo terminó con una agresión de un supervisor, recibí un puñetazo“, relató para luego quebrarse en llanto, por lo que no pudo seguir hablando.