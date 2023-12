Ministra Carolina Tohá llegó a votar pese a dar positivo a Covid-19: “Las personas has respondido de manera muy responsable y cívica”

Una de las mayores dudas de la jornada electoral era si la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegaría a votar debido a estar contagiada de Covid-19, sin embargo, a menos de media hora de cerrar las mesas, la secretaria de Estado llegó hasta la Estación Mapocho para sufragar.

“De salud me siento muy bien. Los doctores me dieron el alta y me autorizaron para votar”, comenzó diciendo la ministra, quien portó mascarilla por precaución.

Respecto al balance de la jornada, Tohá señaló que “como es habitual, ha estado andando de manera muy ordenada. Los datos preliminares muestran una buena participación, pero no podemos todavía hacer evaluaciones, hasta que no termine la jornada y no tengamos números formales.

“En este proceso hemos tenido distintos momentos de votación, distintos resultados, algunos han estado contentos, otros tristes, pero siempre las personas has respondido de manera muy responsable y cívica“.

“Cuando son votaciones de este tipo, binarias, el recuento es muy rápido. En general, Chile tienen resultados muy rápidos en elecciones, es un país en ese sentido récord. Hoy muy temprano vamos a tener los resultados, salvo en el caso de que fueran números muy estrechos“.

Respecto al carabinero baleado en Quilicura, la secretaria de Estado señaló que la información que tenemos es que se provocó un asalto a un funcionario de Carabineros en el marco de una compra que estaba haciendo a través de redes sociales. En el trascurso de la compra, los vendedores resultaron ser aparentemente asaltantes, lo movieron del lugar que originalmente habían acordado, le quitaron el celular y le dispararon. Tiene un disparo en la ingle con salida de proyectil, es una herida grave, pero no está en riesgo vital, está estable“.

Respecto a esto último, al ministra del Interior señaló que esto se trataría de un delito común y que no tiene nada que ver con las elecciones.

“Terminó aquí”

Respecto a los posibles resultados del plebiscito, Tohá dijo que “Hay un proceso que el país intentó, que se terminó aquí y que en adelante lo que nos espera es hacer un gran esfuerzo por sacar aprendizajes, por cumplir el mandato del pueblo, sea uno u otro”.

“Sea cual el resultado de hoy día, eso va a depender de lo que dictamine el pueblo hoy en las urnas. Hay una etapa que termina”, agregó.

“En un caso implementar la nueva Constitución, asumir que la ciudadanía está indicándonos que esta manera de hacer política no les pareció bien, buscar otra distinta y sin duda, atender las prioridades ciudadanas”.

De igual forma, la secretaria de Estado, dijo que independientemente del resultado, “los chilenos y chilenas quieren mejores pensiones, quieren una salud que responda a sus necesidades. Y esas son prioridades que no podemos dejar de lado en ningún escenario”.