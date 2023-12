OMS y situación en Gaza: Se muestra preocupado por la combinación de enfermedades, hambre y falta de higiene

La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por la “combinación” de enfermedades, hambre y falta de higiene en la Franja de Gaza, que ha llevado a la población a experimentar “tasas vertiginosas” de brotes de enfermedades infecciosas.

I have lost count of the number of times when I thought the crisis in #Gaza could not get more horrific.

But it has happened again.

The fact we are talking about 20,000 people killed, mostly children and women, and with over 52,000 (and counting) afflicted by life-threatening… pic.twitter.com/vwXLeD6MkP

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 21, 2023