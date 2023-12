“En algunos barrios mandan los narcos”: Alcalde de San Bernardo por caso de menor de tres años baleado en su comuna

“Basta ya de abusos, ¿hasta cuándo?”, señaló el alcalde de San Bernardo, Christopher White, respecto a los dos lesiones en horas de anoche en la comuna: entre ellos, un menor de 3 años, de nacionalidad chilena y de padres haitianos, se encuentra en riesgo vital tras recibir una bala loca en la espalda.

“Exigimos de manera inmediata una acción de las policías. En el lugar están las pruebas, están los videos. Necesitamos resultados”, aseveró el edil.

Asimismo, sostuvo que “necesitamos acciones concretas del OS9, MT-0, la SIP, todos quienes tienen una labor clara y la fuerza para poder realizarlo. Necesitamos respuestas ahora”.

En conversación con Radio Agricultura, White “la verdad es que esto devela lo crudo, lo violento y la falta que hemos estado teniendo para enfrentar estas cosas. Y cuando digo hemos, es porque el municipio también es parte del Estado, pero no es el único responsable“.

“Se sienten los balazos y como que ya es costumbre tirarse al suelo. Yo no sé si en otras comunas la gente vive así. Pero aquí hay barrios donde la gente tiene que tirarse al suelo para evitar que llegue una bala estando en el interior de su casa. Eso pasa. Y no es ciencia ficción, no es la Franja de Gaza; es Santiago, Región Metropolitana, San Bernardo“, explicó.