“No es el camino”: Las críticas de la oposición y gremios a directora del INDH por su propuesta de dialogar con la CAM

“Hay que establecer una suerte de tregua (con la CAM) y hacer un alto en las acciones de violencia, pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan, porque, si no, van a seguir marginalmente con los actos de violencia”, dijo a El Mercurio directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.

Frente a estos dichos, una serie de parlamentarios de la oposición criticaron la propuesta de Contreras frente a la opción de enfrentar la violencia en La Araucanía mediante el diálogo con este grupo extremista. “Podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período“, agregó.

“Con los grupos terroristas, con los grupos narcotraficantes, con los que roban madera, con los que roban vehículos, con los que asesinan gente, con los que queman camiones, casas y siembras, con los que extorsionan, raptan y secuestran, con ellos uno no negocia, con ellos aplica la ley. En eso la Fiscalía ha tenido unos éxitos, ha tenido condenas importantes en el último tiempo”, dijo el presidente de Amarillos y diputado Andrés Jouannet.

En este sentido, otro de los personeros de derecha que criticó estas declaraciones fue Miguel Mellado, quien afirmó que Contreras “cree que esto es un juego de niños y la verdad es que sentar a la CAM, a la WAM, a la RML en la mesa con una M16 encima de la mesa amenazando (…) Por favor, ellos son terroristas“.

Por su parte, el diputado independiente, apoyado por el Partido Republicano, indicó que “es importante que explicite cuál es el objetivo que ve el INDH respecto de sentarse a trabajar, a negociar con grupos terroristas y cuál es la propuesta concreta que tiene (…) Creo que no es el camino, no es esta la forma y es muy preocupante que se haga un planteamiento como este“.

Críticas gremiales

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, también mostró reparos frente a estos dichos, y afirmó que los integrantes de la CAM no deberían estar en una mesa de diálogo, sino que en la cárcel.

“El INDH al parecer mantiene su sesgo ideológico. Hace poco visitaba a Celestino Córdova en la cárcel, los representantes de la CAM están en la cárcel por graves delitos. Su propuesta es como si para arreglar los problemas narcotráficos habría que tratar con los narcotraficantes. Nosotros creemos que esas personas que cometen delitos, se apartan del diálogo y usan la violencia, deben estar en la cárcel”, añadió.