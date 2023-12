“Es una respuesta muy sólida”: Ministro Montes entrega contestación a la AC en su contra

Este miércoles, la comisión encargada de revisar la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sesionará y escuchará a los primeros expositores, correspondientes a abogados constitucionales para abordar la “forma” del texto.

Ante esto, el titular del Minvu sostuvo que “entregamos anoche la respuesta, tiene 175 páginas y quien va a hacer la vocería es don Pablo Ruiz-Tagle. Yo voy a estar en el debate en sala”.

En esa línea, Montes indicó que el texto “es una respuesta muy sólida”, sin embargo, no entró en detalle, ya que en sus palabras, eso es tarea de su representante legal.

“Estoy de ministro por el plan de emergencia habitacional, en eso estamos y hemos colaborado con la investigación (…) En esa tarea voy a seguir mientras el Presidente así lo establezca”, reiteró Montes.

Se espera que asistan a la sesión la ex subsecretaria Tatiana Rojas (RD), quien debió renunciar por no informar oportunamente sobre Democracia Viva. En tanto, por la oposición, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

Sin embargo, Rojas ha asegurado que informó a tiempo al ministro y que “estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios”. Montes insiste en que no ha recibido ningún informe de ese tipo.

La comisión es presidida por el diputado Víctor Pino (IND) y también está integrada por Tomás Hirsch (Partido Humanista), Cristian Labbé (UDI), Emilia Nuyado (PS) y Natalia Romero (IND).

La acusación está compuesta por cinco capítulos. En ellos se apela a que el ministro no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo. Tampoco respecto de la actuación del personal de su dependencia.

Ante la presentación de este libelo, en el programa “Línea Uno” de Santiago TV y Radio Usach, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, planteó que “a mí no me gusta esto del empate, a que salgan unos de un lado otros de otro, porque así quedamos todos contentos, yo creo que no es la idea”.

“Como digo es el Presidente el que evalúa. Respecto a Carlos Montes como partido, como presidenta hemos tomado esta decisión en conjunto con el ministro y que es respaldada por el Presidente, de seguir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Vodanovic.

La contestación a la AC

La contestación a la acusación constitucional, que obtuvo acceso Meganoticias, sostiene que el libelo “se basa en el principio de responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que el ministro debe responder por cualquier hecho ocurrido en el ministerio, independiente de su diligencia o de los actos que realice. Esto es un error garrafal. Las acusaciones constitucionales se basan siempre en la responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones”.

“La acusación se basa en hechos deficientemente relatados y sin sustento, que no permiten configurar las causales de la supuesta vulneración a la Constitución y las leyes. Carece de hechos claros, precisos y concretos referidos a la persona del ministro y no es posible construir un nexo entre la actuación del ministro con las supuestas normas infringidas”, señala el texto.

Asimismo, asegura que la acusación “no está debidamente fundada, no se aportan pruebas necesarias, no cumple con un estándar mínimo, confundiendo reproches a la gestión con supuestas infracciones a la Constitución”.

“En síntesis, es un escrito improvisado, con falta de argumentos básicos y errores garrafales, que no pueden permitirse dado la gravedad de la acusación y la seriedad de la institucionalidad”, agrega.