“Las conversaciones privadas no se comentan públicamente”: Presidente Gabriel Boric se refiere a supuesta llamada a Yáñez tras formalización

En el marco de la promulgación de la Ley Karin, el Presidente de la República, Gabriel Boric fue consultado por la figura del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y la formalización que se le realizará el próximo 7 de mayo por la imputación el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social cuando era encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada.

Se le preguntó específicamente al mandatario por un supuesto llamado de respaldo que le habría realizado al general Yáñez, ante lo que expresó que “esto nació a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, siendo él mismo quien se vio en el deber de desmentir”.

Y después agregó que “las conversaciones privadas no se comentan públicamente. Dicho esto, los delitos, que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector en particular. Debiera ser importante para la sociedad entera”.

Enfatizando en que “lo que nos corresponde es que las instituciones funcionen con las independencias que les corresponde”.

Boric además resaltó “que no les quepa duda que como Gobierno estamos atentos a esto. Nos preocupa que la institución de Carabineros, con la cual hemos hecho un trabajo intenso para sacar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa debe seguir siendo su prioridad”