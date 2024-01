“Es un aporte a la vida nacional”: Ministro Montes respalda al Presidente ante eventual regreso de Jackson

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respaldo los dichos del presidente Gabriel Boric sobre el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El jefe de Estado aseveró en que Radio Montecarlo, el ex ministro actualmente está desarrollando proyectos “tremendamente interesantes”. “No me cabe ninguna duda que va a seguir siendo un aporte para Chile, ya que es una persona con tremendas capacidades y una gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto“.

“Yo comparto que Giorgio es una persona con un gran talento, con grandes capacidades, con un carisma para determinadas generaciones y sectores muy importantes, y creo que él va a volver a la política de todas maneras”, expresó desde La Moneda al ser inquirido por la prensa.

Asimismo, el titular del Minvu sostuvo que le parece bien “que el presidente lo estimule en ese sentido (al exministro de Desarrollo Social)” y recalcó que a su juicio “Jackson es un aporte a la vida nacional”.

A Montes también se le consultó si Jackson debió permanecer en el gobierno, a lo que respondió: “No me voy a meter en eso, porque eso es otra situación. Tampoco me voy a meter en lo que hay hoy día a nivel judicial, porque eso no me corresponde, pero en términos de las características, el talento, la solidez y el aprendizaje que ha tenido, como todos los políticos, yo creo que es algo que hay que tener muy presente”.