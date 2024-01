“Espero que lo tengamos de vuelta pronto“: Presidente Boric deja abierta la puerta a regreso de Giorgio Jackson

El presidente Gabriel Boric se refirió a su relación con Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social, y sostuvo que espera que “lo tengamos de vuelta pronto”.

En Radio Montecarlo, el mandatario fue consultado sobre si sigue siendo amigo de Jackson. “Con Giorgio tenemos una relación de hace mucho tiempo, tengo un gran cariño y estima por él”, respondió.

“Somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas y acá la gente que trabaja conmigo no está por ser amiga o no, sino por sus méritos y competencias”, agregó.