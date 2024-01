Quiebre de relaciones entre la Comisión de Medio Ambiente y ministra Rojas tras conocerse más reuniones en casa de Zalaquett

Tensa fue la reunión que mantuvieron la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados con la ministra de la cartera Magias Rojas.

Los parlamentarios del PC, Frente Amplio, UDI y Republicanos, estaban molestos. Esto después de conocerse de nuevas reuniones que mantuvo la ministra en la casa del lobista Pablo Zalaquett, cosa que omitió en otra sesión en la Comisión en la que había asistido con el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde explicaron solo una junta en la casa del ex alcalde de La Florida.

Según da cuenta La Tercera, los legisladores acordaron un desaire a la ministra y dieron por terminada la sesión en la que Rojas iba a explicar el proyecto que “fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

El diputado Daniel Melo (PC) dijo: “No quiero echarle más pelos a la sopa... Yo entiendo que este es un proyecto muy importante no sólo para el gobierno, sino que para el país… Conversábamos recién con la diputada Santibáñez, el diputado Pulgar y otros, y hay un ánimo en la comisión de proseguir ¿o no? (…). Yo sé que hay una tabla, pero hay un problema que es evidente, y uno no puede hacer como que no existe. No sé si el resto de los colegas quiere continuar con esta tramitación como si aquí no hubiera pasado nada”.

También agregó que “la ministra omitió información muy importante y relevante de su participación en más reuniones con Zalaquett y un grupo de empresarios de distintas industrias. Me parece grave esta situación: daña la fe pública, nuestras instituciones democráticas y el llamado que hizo el Presidente a transparentar toda la información y, si es necesario, poder declararlo a través de la Ley de Lobby”.

También acordaron redactar una carta al Presidente Gabriel Boric para dar a conocer su molestia explicando que la ministra ya no es una interlocutora válida para ellos.

Como explicó el diputado Félix González (Frente Amplio): “Se rompieron las confianzas para el diálogo legislativo… Las confianzas están super rotas, no existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo (…) Las reuniones se hicieron a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía ya ha mostrado su desconfianza en los políticos. Y cuando se juntan los políticos con los privados, la gente desconfía más”.

La diputada Camila Musante (independiente del grupo PPD) sostuvo que “se genera un manto de dudas sobre reformas que son importantes (…). Ya no hay mucha credibilidad en relación a los dichos de la ministra de Medio Ambiente, porque ella comienza diciendo que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobista, lo que es bastante poco verosímil”.

Defensa a Rojas

Desde Valparaíso, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, advirtió a los diputados que “los ministros de Estado no pueden ser excluidos del debate parlamentario”.

Agregando: “Estamos en un país donde existe libertad de expresión. Obviamente los parlamentarios pueden dar a conocer sus puntos de vista. En un contexto democrático como el nuestro, se pueden realizar críticas de distinta naturaleza. Lo que es improcedente bajo cualquier circunstancia es que se excluya a un ministro o ministra de Estado del debate parlamentario”.