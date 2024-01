La peor evaluada del gabinete: Aprobación de la ministra Tohá cae a 38% según Cadem

La última encuesta Cadem reveló que por primera vez la ministra del Interior, Carolina Tohá, es la peor evaluada del gabinete, con una baja de 8 puntos porcentuales en su nivel de aprobación, quedando solo con un 38%.

Entre los ministros peores evaluados están, el titular de Educación Nicolás Cataldo también con un 38%, le siguen, la vocera Camila Vallejo (40%, -4pts), el encargado de Economía, Nicolás Grau (44%, +6pts), los ministros del Minvu, Carlos Montes (45%, +3pts), y Minsal, Ximena Aguilera (49%, -2pts).

Mientras que los mejores ministros evaluados son: Deportes, Jaime Pizarro (79%); Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (61%); Trabajo, Jeannette Jara (56%); y Hacienda, Mario Marcel (56%).

Crisis de seguridad y reuniones en casa de Pablo Zalaquett: Las polémicas que afectan a la ministra Tohá

La baja en la evaluación Tohá ocurre en medio de la crisis de seguridad que se vive en el país y la polémica que generó las reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquett.

Sobre la caída de la aprobación de la titular de Interior, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, aseveró que asegurando de que hay instituciones que “están tomando palco”.

En Radio Pauta, Orrego dijo que varias instituciones no han cooperado con la agenda de seguridad, mencionando que “hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo el SII, el Servicio Nacional de Aduanas, no es solamente una tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad”.

Por último, el gobernador concluyó que “yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior y otros se deslomas sacando adelante una agenda que es muy difícil”.

Respecto a las reuniones en casa de Zalaquett, Tohá sostuvo que “ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley del Lobby. Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby. Y las reuniones por lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión. Esto es al revés”.

Por su parte, Contraloría ofició a los diversos ministros a entregar detalles respecto a dichos encuentros, como también, Tohá afirmó que revelaría los nombres de empresarios que fueron invitados en la reunión.

Revisa la lista de invitados a continuación: