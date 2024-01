¿Se acaban las compras en AliExpress?: proyecto busca exención tributaria a importaciones de menos de 41 dólares

AliExpress es, sin duda, uno de los e-commerce extranjeros preferidos para los chilenos. La plataforma en la que se puede comprar ropa, tecnología, accesorios, entre otros artículos, “podría perder su atractivo” en nuestro país debido a una iniciativa del gobierno.

En la actualidad, la legislación en Chile establece que cualquier compra realizada en sitios extranjeros debe pagar el famoso arancel aduanero (6%) y el IVA (19%). Existe la excepción de aquellas compras que no tienen fines comerciales y no superan los US$41, quedando exentas de estos cobros. Sin embargo, esta situación podría cambiar debido a la recién anunciada ley de cumplimiento tributario por el Ministerio de Hacienda, que busca la eliminación de esta exención con el propósito de combatir la informalidad y evitar la evasión del pago de IVA en importaciones de bienes.

Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), en conversación con La Tercera, manifestaron su molestia ante estas medidas adoptadas por el gobierno: “Es una mala medida, una mala propuesta eliminar esta exención, y esta franquicia que tienen los consumidores de hacer importaciones exentas de impuestos por US$41. Estamos hablando de un monto de poco más de $30.000 qué puede importar un consumidor con exención de impuesto. Esto no va en la línea de lo que proponen las cámaras de comercio o el comercio mismo. Esto no compite con ellos. Muchas veces son productos que no se encuentran en el mercado chileno”, sostuvo Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

Además, fue categórico al decir “que paguen impuestos nos parece una aberración. Son la única franquicia que tienen los consumidores en Chile, en que pueden comprar productos sin impuestos.

En tanto, la Cámara del Comercio de Santiago (CCS), en el citado medio, manifestó su conformidad con la medida propuesta. “La eliminación de la cláusula de mínimos (US$41) para las compras desde el exterior constituye una acción concreta para combatir la informalidad que se abastece a través de comercio online transfronterizo, sin embargo, más relevante y efectivo nos parece asegurar el cumplimiento tributario a través de la retención del IVA directamente en los medios de pago utilizados para dichas compras. De esa forma, se eliminan de raíz los incentivos a buscar fórmulas para evadir impuestos en esta actividad”, indicaron en la CCS.

Queda por verse cómo será el comportamiento de los consumidores de AliExpress en caso de que se apruebe este proyecto de ley en el Congreso Nacional y si, efectivamente, el auge de este e-commerce “pasará de moda” en nuestro país.